Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Лацио в рамках поединка четвертого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Кальяри и не смог добиться победы.

В составе хозяев в концовке первого тайма отметился Чиро Иммобиле, но до середины второго тайма гости дважды поражали ворота "орлов" усилиями Жоао Педро и Бальде Кейта.

От поражения команду Маурицио Сарри спас вышедший на замену Данило Катальди, забивший на 83 минуте.

Обзор матча:

Лацио — Кальяри 2:2

Голы: Иммобиле, 45, Катальди, 83 — Жоао Педро, 46, Кейта, 62.

Лацио: Рейна — Лаццари (Марушич, 74), Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 65), Альберто (Акпа-Акпро, 88) — Андерсон (Моро, 88), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле.

Кальяри: Краньо — Касерес (Дзаппа, 56), Чеппителли, Карбони — Ликоянис (Белланова, 74), Марин, Нандес, Дейола, Дальберт (Валюкевич, 56) — Жоао Педро (паволетти, 88), Кейта (Перейро, 74).

Предупреждения: Луис Фелипе — Касерес, Дзаппа.

Удаление: Дзаппа, 90+3 (вторая желтая карточка).