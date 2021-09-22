Италия

Руководство итальянского клуба не планирует расставаться с немецким полузащитником.

Аталанта намерена удержать в своем составе немецкого полузащитника Робина Госенса на длительный срок.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство клуба в ближайшее время планирует встретиться с представителями футбола, чтобы обсудить условия нового контракта.

Никакой информации о финансовых составляющих потенциального соглашения не сообщается.

Стоит отметить, что действующий контракт немецкого полузащитника с Аталантой заканчивается летом 2023 года.

Напомним, Госенс перебрался в чемпионат Италии из нидерландского Хераклеса в 2017 году. В нынешнем сезоне немец забил два мяча и отдал результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Робин Госенс заинтересовал Барселону.