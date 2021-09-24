Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Рома - Удинезе, Getty Images
24 сентября 2021, 08:59
В рамках пятого тура итальянской Серии А Рома под руководством Жозе Моуриньо принимала Удинезе.
Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма, когда на 36-й минуте результативным ударом отметился Абрахам.
Обзор матча:
Рома — Удинезе 1:0
Гол: Абрахам, 36
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74), Абрахам (Шомуродов, 86).
Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 62), Нюйтинк (Самарджич, 79), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 79), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 85), Пуссетто (Бету, 62), Деулофеу.
Предупреждения: Уолас, Пеллегрини, Кристанте, Калафьори.
Удаление: Пеллегрини