Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А Рома под руководством Жозе Моуриньо принимала Удинезе.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма, когда на 36-й минуте результативным ударом отметился Абрахам.

Обзор матча:

Рома — Удинезе 1:0

Гол: Абрахам, 36

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74), Абрахам (Шомуродов, 86).

Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 62), Нюйтинк (Самарджич, 79), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 79), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 85), Пуссетто (Бету, 62), Деулофеу.

Предупреждения: Уолас, Пеллегрини, Кристанте, Калафьори.

Удаление: Пеллегрини