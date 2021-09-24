Италия

Однако по этому показателю Шахтер своего будущего соперника превосходит.

Если в минувшем сезоне с великой долей вероятности можно было предположить, что главная опасность воротам соперникам Интера будет исходить от Ромелу Лукаку, то сейчас все совсем иначе.

В нынешнем сезоне в составе будущего соперника Шахтера по второму туру Лиги чемпионов забивали 11 разных футболистов — лучший показатель в Европе (по крайней мере, в ведущих лигах европейских лигах).

По 10 голеадоров насчитывается в составе Челси и Наполи, по 9 — в Манчестер Сити и ПСЖ.

На данный момент лучшим бомбардиром Интера является Эдин Джеко, на счету которого четыре мяча.

Однако Интеру особо гордиться нечем, потому что на данный момент в чемпионате Украины за Шахтер забивали 12 футболистов!

Лучшим бомбардиром Шахтера является Лассина Траоре — 5 мячей.

Уже 25 сентября Интер может улучшить свои показатели после того, как сыграет с Аталантой в 19:00 по киевскому времени.

В Субботу, 25 сентября, состоится матч УПЛ Шахтер — Верес (17:00), а в во вторник, 28 сентября, пройдет поединок Шахтер — Интер (19:45 по киевскому времени).