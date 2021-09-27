Италия

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В рамках шестого тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи сумел продлить свою безупречную серию из поединков на внутренней арене, уверенно обыграв сардинский Кальяри за счет голов в начале каждого из таймов (2:0).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Наполи — Кальяри 2:0

Голы: Осимхен, 11, Инсинье, 57

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй —Фабиан Руис, Замбо-Ангисса — Политано (Лосано, 69), Зьелински (Элмаз, 69), Инсинье (Унас, 77) — Осимхен (Петанья, 77).

Кальяри: Краньо — Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли, 68) — Дзаппа, Марин, Строотман (Грасси, 85), Дейола (Кейта Бальде, 68), Ликояннис (Перейро, 85) — Нандес — Жоао Педро.

Предупреждения: Валюкевич, Осимхен, Элмаз.