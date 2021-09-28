Италия

Подводим итоги по-настоящему насыщенного уик-энда в Италии.

Минувший тур Серии А подарил нам лучшие образцы зрелищного итальянского футбола. Сразу два матча заслужили приставку "супер": непредсказуемая дуэль Интера с Аталантой и зрелищное римское дерби, где было забито сразу пять мячей. Результативность вообще получилась отменной: 36 голов или 3,6 в среднем за игру.

События тура вовсе не ограничивались топ-матчами либо голевым изобилием. Особенным моментом стал дебютный гол Даниэля Мальдини за основной состав Милана. Наконец, в матче Дженоа – Верона случился фольклорный эпизод с голом Маттиа Дестро, забитым с бутылкой воды в руке.

Если говорить о турнирной ситуации, то лидирующая тройка распределилась по местам: Наполи – первый, Милан – второй, Интер – третий, а вот Рому, которая могла бы туда вклиниться, застопорило поражение в дерби. Ювентус продолжает восхождение из глубин, на данный момент у него показатели уверенного середняка. Тем временем оформилась зона вылета, и тут удивляет столь низкая позиция Кальяри.

Атмосфера римского дерби! Игроки Лацио празднуют вместе со своими ультрас

Дополнительный интерес к поединкам Серии А вызывают предстоящие матчи еврокубков: во вторник Шахтёр сыграет против Интера, два дня спустя Заря примет Рому. На этом украинские пересечения не закончились, ведь одним из несомненных героев тура стал Руслан Малиновский, который забил первый мяч в сезоне.

Сарри в стиле Индзаги

Римское дерби со зрителями – как приятно осознавать этому спустя полтора года пандемии. Атмосфера Кальчо в принципе много теряла из-за пустых трибун, но Дерби делла Капитале – особая статья, здесь тифози были неотъемлемой частью духа игры. Нетрудно вспомнить знаковые эпизоды вроде селфи, которое устраивал Франческо Тотти. Сейчас болельщики наконец получили возможность попасть на Стадио Олимпико и сполна ей воспользовались. Официально на матч было допущено 30 тысяч человек, визуально смотрелось на все 50, а уж звуковое сопровождение тянуло на полный стадион – Курва Норд и Курва Суд поддерживали своих в лучшем виде.

С футбольной точки зрения матч был противостоянием Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри – двух опытных и харизматичных наставников, чей приход в римские клубы воспринимался с немалой долей энтузиазма. По итогам встречи победу праздновал Сарри, чья команда разорвала соперника в первые 20 минут (отметим гол экс-"романисты" Педро) и своевременно забила во втором тайме.

На деле картина получилась более сложной. Во-первых, имелись вопросы по судейству: второй гол Лацио начинался со спорного эпизода в штрафной "бьянкочелести", когда Хюсай завалил Дзаньоло, и вместо контратаки мог быть назначен 11-метровый. Представители Ромы также возмущались излишней мягкостью в отношении Лейвы, который рисковал получить второй "горчичник".

Во-вторых, необычен был стиль игры, выбранный Сарри. Это совсем не напоминало "саррибол", зато было весьма похоже на типичный Лацио при Симоне Индзаги: быстрые атаки на пространстве, где органично себя чувствовали привычные лидеры – Луис Альберто с его вертикальными передачами, а также Чиро Иммобиле, который не забивал, зато фактически сделал второй и третий голы, хладнокровно ассистируя партнёрам. По сути, "лациали" выиграли на контратаках. Впрочем, победителей не судят. После неубедительной игры в четверг с Торино (1:1, "орлы" уступали по игре) Сарри сделал выводы и поставил на футбол, который привычен этой команде. Зато теперь у Маурицио появится больше возможностей для экспериментов – результат дерби спишет если не всё, то очень многое.

Рома, так мощно стартовавшая в этом сезоне, показала свою уязвимость. Оборона – вот слабое звено команды Моуриньо, причём не только фланги, но и центр, где далеко не лучший матч провёл Джанлука Манчини. Не выручил на этот раз и Руи Патрисиу, гол Милинковича-Савича – во многом вина голкипера. Кроме того, "волкам" заметно не хватало дисквалифицированного Пеллегрини, с ним в средней линии куда больше порядка. Без поддержки средней линии не впечатлил Абрахам, затерявшийся среди центрбеков Лацио.

Приятным исключением в составе Ромы стал Николо Дзаньоло. Он с трудом набирал форму на старте чемпионата, ему после годичной паузы заметно не хватало скорости и отточенности действий, но дерби – и правда особая статья. Дзаньоло, прекрасно настроившись, стал наиболее опасным игроком "джаллоросси" во втором тайме. Его усилиями был заработан пенальти, мог и самостоятельно отличиться, но Лацио выручал Пепе Рейна. Увы, Николо опять травмировался – к счастью, на этот раз ничего серьёзного, но во время такого матча это обиднейшая ситуация. Дзаньоло всё равно рискует пропустить ближайший тур из-за дисквалификации: уходя с поля, он "поприветствовал" фанов Лацио неприличным жестом.

Немного поскандалил и Моуриньо, которому не дали пообщаться с журналистами. Это первая крупная неудача Жозе во главе Ромы, заметно испортившая настроение "Особенному". Любопытно, что сразу после такого матча романисти отправятся в Запорожье играть против Зари – вот уж свидетельство многогранности футбольного мира.

Малиновский – это пушка

Ещё один потрясающий матч состоялся на Джузеппе Меацца, где Интер и Аталанта нанесли суммарно аж 40 ударов по воротам. Игра могла повернуться в любую сторону: быстрый гол хозяев, двойной ответ гостей и убойная концовка с нереализованным пенальти Димарко и отменённым голом Пикколи. Пожалуй, ничья – наиболее справедливый исход такой встречи, но и она имеет разную ценность. Для Интера это потеря очков, для Аталанты – в целом удачный результат после не самого убедительного начала сезона.

Героем поединка стал Руслан Малиновский, который в сентябре набрал-таки форму – туром ранее он отметился результативной передачей, а сейчас забил самостоятельно, нанеся мощный и уместно закрученный удар с левой. Это уже десятый мяч украинского полузащитника в Италии, забитый ударами из-за штрафной.

Спустя несколько минут Руслан фактически ассистировал Рафаэлю Толою: ещё один его дальний удар Ханданович отбил точно на защитника Аталанты. Во втором тайме Малиновский едва не забил ещё раз, хитро исполнив штрафной, но Интер выручила штанга. Ведущие итальянские газеты дружно поставили украинцу очень высокие 8 баллов – никто более в составах обеих команд не удостоился такой оценки. Тем удивительнее смотрится невызов Руслана в сборную Украины. Если в начале месяца его игра действительно не впечатляла, то сейчас расклады поменялись, и Малиновский опять показывает футбол высочайшего уровня.

Гасперини рановато, на 62-й минуте, заменил Малиновского (уточим, что у него была жёлтая карточка, да и вообще появление Иличича – логичная опция), что совпало с моментом, когда Интер захватил инициативу. Игру команды Симоне Индзаги мы подробнее разбирали в отдельном материале, тут же отметим явный дисбаланс в сторону атакующего футбола. Если пара форвардов Мартинес – Джеко оформила два гола, то защитники и опорники слишком уж многое позволяли игрокам Аталанты.

Симоне Индзаги после матча излучал оптимизм: ему понравилось, как команда реагировала на происходящее. Упростился и кадровый вопрос, ведь Интер прилетел в Киев с восстановившимися Корреа и Видалем.

Чезаре, Паоло, Даниэль

Другой миланский клуб ликует. Повод – отнюдь не сама по себе победа над Специей, весьма непростая и добытая лишь в концовке. В этом туре произошло историческое событие: гол Даниэля Мальдини, сына Паоло и внука Чезаре. Легендарная династия снова в деле.

Мальдини-младший впервые появился в основном составе Милана, если говорить о поединках чемпионата. Доселе он лишь изредка выходил на замены, проводя минимальное количество времени – минута с Ювентусом, пять минут с Кальяри. Теперь Стефано Пьоли, используя ротацию, дал ему шанс, и Даниэль не оплошал, забив головой после навеса Калулу. Привыкаем, что новый Мальдини – атакующий полузащитник, играющий под 27-м номером (теоретически он может взять "тройку", закреплённую за Паоло, но пока не желает этого делать). Как же радовался на трибунах его отец, как правило, спокойно реагирующий на события. Первая полоса "Гадзетты" воскресным утром была посвящена преемственности разных поколений Мальдини.

Не будет преувеличением сказать, что Милан выиграл благодаря появлению Даниэля. Дело не только в первом голе, ведь решающий мяч забил свежий Браим Диас, другой атакующий полузащитник, которому дали отдохнуть. Ах, да, Коваленко пока вне игры. Пропускает самое интересное.

Любимые 3:2 Ювентуса

"Бьянконери" снова заставляют нервничать. Туром ранее они одолели неуступчивую Специю со счётом 3:2, а на этот раз обыграли Сампдорию с аналогичными цифрами на табло. Это относительный успех, ведь Ювентус добыл вторую победу и рывком поднялся со дна таблицы в середину, но до окончательного выздоровления пока далеко.

Центральной фигурой матча стал Пауло Дибала. Аргентинец вышел с капитанской повязкой и отлично начал встречу, забив эффектный мяч ударом с лёту. Игра намекала на продолжение, но Дибала травмировался ещё по ходу первого тайма и, обливаясь слезами, ушёл с поля. Всё не так уж плохо, Пауло вернётся после "сборной" паузы, равно как и повредившийся в концовке Альваро Мората, но на ближайшие матчи Ювентусу придётся изворачиваться – в атаке осталось совсем немного футболистов. Надежда на Мойзе Кина?

Совсем не впечатляет Бернардески, большего ждут от Кулусевски. Зато снова неплох был Локателли, который ещё и голом отметился. Отметим и выход Маттиа Перина – видимо, Аллегри надоели ляпы Щенсного. Второй голкипер не ошибался, но два мяча всё равно пропустил. Не получается у "старой синьоры" вернуть былую надёжность.

Так что там с бутылкой?

Наполи щёлкает победы, как семечки. Очередной успех стал безоговорочным: снова забил Осимхен (нигериец ещё и пенальти заработал), в полном порядке Ангисса, у гостей фактически не было контршансов. Заметим, что Кальяри – вообще-то непростой соперник для "партенопеи", предыдущие два сезона островитяне не проигрывали в Неаполе, но минувшая победа оказалась совершенно рядовой по содержанию. Обидный результат для Вальтера Маццарри, тренера Кальяри, который провёл славный отрезок карьеры, возглавляя Наполи.

Прикол тура – второй гол Маттиа Дестро в матче с Вероной. Быстрая контратака Дженоа застала врасплох не только оборону гостей, но и форварда хозяев, который собирался попить водички. Дестро не растерялся и своевременно открылся под передачу Пандева, затем ловко обыграл защитника и разобрался с голкипером. Всё это Маттиа проделал с небольшой бутылкой воды в руке, которая ничуть не помешала ему сотворить этот эффектный гол. Удивительный эпизод.

Впечатляющей получилась и сама игра. Дженоа, уступая 0:2 (проявил себя экс-форвард "грифонов" Симеоне), выдала "камбэк", схожий тому, что недавно удался ей в матче против Кальяри. Три гола за восемь минут – феноменальная скорострельность. Верона, однако, сумела уйти от поражения благодаря очередному голу Николы Калинича. Даже немного жаль, что такая игра команд из нижней части таблицы оказалась в тени двух суперматчей.

Шесть мячей забили также в матче Эмполи с Болоньей, но там вместо 3:3 получились 4:2. "Россоблу" катастрофически не везло: автогол Бонифаци уже на первой минуте, нереализованный Арнаутовичем пенальти (штанга), несколько упущенных супермоментов. Реализация хозяев была куда успешнее. В целом же поединки команд Андреаццоли и Михайловича по определению должны завершаться атакующим сумасшествием.

Выбивались из общей колеи аккуратные победы Фиорентины и Сассуоло. "Скуадра виола" обыграла Удинезе благодаря очередному голу Влаховича – серб вновь хладнокровно реализовал пенальти. "Нероверди" пришлось тяжело с аутсайдерами из Салернитаны, гости даже упустили несколько шансов. Наконец, Торино опять сыграл 1:1, но эта ничья, в отличие от матча с Лацио, не делает "гранатовым" чести – они потеряли очки с Венецией.

Сборная тура

Лучший гол тура

Маттиа Дестро (Дженоа)

Пауло Дибала (Ювентус)

Руслан Малиновский (Аталанта)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Педро (Лацио)

Юмор

"А теперь, Олимпия, слетай-ка мне за сигаретами"

Список дел Ювентуса: пропустить гол

Лучшее действие Хандановича за весь матч (благодаря тому, что он не достал мяч, был отменён гол Аталанты в концовке)

Расписание тура: