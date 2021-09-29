Италия

Итальянский хавбек продолжит выступать в составе "волков".

Полузащитник и капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время подпишет новое соглашение с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Новое соглашение с 25-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года. За сезон футболист будет зарабатывать около четырех миллионов евро. Также из контракта будет убрана клаусула в размере 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел восемь поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

Напомним, уже завтра, 30 сентября, Рома сыграет против Зари в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.