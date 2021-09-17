Лига Европы

Полузащитник Ромы считает успешный старт команды заслугой тренера.

Лоренцо Пеллегрини потрясен тем, как приход Жозе Моуриньо изменил Рому, и еще никогда не был так уверен в завоевании трофеев.

"Это была хорошая победа, но это только начало, – сказал полузащитник после разгрома софийского ЦСКА в первом туре Лиги Европы. – Вот увидите, с приходом Жозе Моуриньо в Роме уже ничего не будет по-старому".

"Работать с Моуриньо — это нечто невероятное! Я еще никогда не испытывал такого чувства уверенности в победах и трофеях, и я такой не один".

В первом туре Лиги конференций в Группе С Рома разгромила ЦСКА С (Пеллегрини оформил дубль) 5:1, в то время, как Заря уступила Буде Глимт 1:3.