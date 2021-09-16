Лига конференций

Завершился поединок стартового тура Лиги конференций в группе С, где также выступает луганская Заря.

Состоялся матч стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе С, в котором итальянская Рома на своем поле разгромила софийский ЦСКА из Болгарии со счетом 5:1.

В составе команды Жозе Моуриньо результативными ударами отметились Эль-Шаарави, Манчини и Абрахам, а Пеллегрини оформил дубль. У гостей свое имя на табло вписал Кэри, открывший счет в матче.

В другой матче группы С, луганская Заря сенсационно уступила норвежскому Буде-Глимту.

Рома — ЦСКА София 5:1

Голы: Пелегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абрахам, 84 — Кери, 10.

Рома: Патрисиу — Карсдорп (Рожер, 46), Манчини, Смоллинг, Калафьори (Кумбула, 77) — Вильяр (Верету, 58), Диавара (Кристанте, 58) — Перес, Пеллегрини (Абрахам, 75), Эль-Шаарави — Шомуродов.

ЦСКА София: Бузатто — Турицов (Дончев, 74), Матей, Галабов, Мазику — Йомов (Бе, 68), Мухар, Лам, Вилдсхут — Кэри, Крастев (Ахмедов, 87).

Предупреждения: Вилдсхут, Лам.

Удаление: Вилдсхут, 80 (вторая желтая карточка).