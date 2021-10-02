Италия

Команда Фабрицио Кастори минимально обыграла Дженоа.

В поединке седьмого тура итальянской Серии А Салернитана на своем поле минимально обыграла Дженоа со счетом 1:0.

Для команды Фабрицио Кастори это была первая победа в новом сезоне, а состоялась она благодаря единственному голу в исполнении Милана Джурича.

Салернитана после семи игр набрала четыре очка и поднялась на 19 место в турнирной таблице Серии А, а у Дженоа пять баллов и 16 строчка.

Салернитана — Дженоа 1:0

Гол: Джурич, 66.

Салернитана: Белец — Дьембер, Страндберг, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 82) — Мамаду Кулибали (Оби, 46), Лассана Кулибали (Ди Таккьо, 37), Кастанос — Рибери — Сими (Джурич, 61), Гондо (Бонаццоли, 61).

Дженоа: Сиригу — Бани, Максимович, Кришито (Гильоне, 62) — Сабелли (Фарес, 57), Туре (Пандев, 73), Бадель, Камбиассо — Ровелла, Каллон, Бьянки (Экубан, 57).

Предупреждения: Дьембер, Рибери — Максимович, Камбиассо.