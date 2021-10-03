Италия

Завершились два поединка чемпионата Италии.

Сампдория на своем поле играла против Удинезе. Команды выдали крайне результативный поединок, забив шесть голов на двоих.

Сампдория — Удинезе 3:3

Голы: Ларсен, 24 (в свои ворота), Квальярелла, 48, Кандрева, 69 — Перейра, 15, Бету, 43, Форестьери, 82

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Колли, Ауджелло — Кандрева, Дамсгор (Аскильдсен, 72), Адриен Силва (Экдаль, 73), Торсби — Квальярелла (Торрегросса, 87), Капуто.

Удинезе: Сильвестри — Ларсен (Соппи, 79), Нюйтинк, Самир (Форестьери, 79), Родриго Бекао, Удоджи (Молина, 59) — Перейра, Уолас, Макенго (Самарджич, 79), Деулофеу (Арслан, 50), Бету.

Предупреждения: Торсби, Аскильдсен, Берешински, Экдаль — Сильвестри, Перейра, Самир, Бекао, Форестьери

Верона, в свою очередь, играла против Специи и добилась победы с разгромным счетом — 4:0. Виктор Коваленко не сыграл из-за травмы.

Верона — Специя 4:0

Голы: Симеоне, 4, Фараони, 15, Капрари, 42, Бесса, 71

Верона: Монтипо — Фараони (Четин, 46), Гюнтер (Чеккерини, 46), Давидович, Казале (Маньяни, 69) — Лазович, Бесса (Калинич, 73), Илич, Барак — Капрари (Тамез, 60), Симеоне.

Специя: Зут, Амьян (Шер, 46), Николау, Христов, Бастони — Феррер, Джаси, Манай, Верде — Подгоряну (Стрелец, 59), Антист (Нзола, 59).

Предупреждения: Капрари — Феррер

Удаление: Бастони, 82