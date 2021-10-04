Италия

Обзор главных событий в чемпионате Италии

Основной сюжет этого тура – сложные победы лидеров, которым приходилось либо отыгрываться, либо удерживать минимальное преимущество. В итоге таблица укрепилась в действующем виде, где зону Лиги чемпионов составляют Наполи, Милан, Интер и Рома. Сразу за ними – плотный участок, куда вклинился Ювентус, уже догнавший Аталанту и Лацио. Своя борьба в низах, где зашевелились Венеция и Салернитана.

Серия А запретила Роме исполнять клубный гимн перед стартовым свистком, но римские тифози нашли идеальный выход из положения, спев его без музыкального сопровождения. 30-тысячный хор звучит впечатляюще

Теперь Серия А, равно как и прочие турниры, отправится на "сборную" паузу. Отсюда и календарь без привычных матчей в понедельник. Напомним, что сборной Италии вместо игр квалификации ЧМ предстоят решающие поединки Лиги наций.

Первым делом, первым делом — оборона

Ювентус выздоравливает? Похоже, что так. Команда Массимилиано Аллегри, начинавшая чемпионат с двух очков за четыре матча, теперь начала коллекционировать победы. Фирменный стиль этого Юве – надёжность. Команда не даёт шансов сопернику. Посреди недели это ощутил на себе Челси в Лиге чемпионов, теперь настала очередь Торино в Серии А.

"Гранатовые" выглядели непростым соперником. Иван Юрич быстро изменил тактику и ментальность футболистов, в прошлом сезоне боровшихся за выживание. Интенсивный атакующий футбол, узнаваемый по его Вероне, прижился и здесь. Разве что очков Торино недобрал: матчи с Лацио и Венецией должны были завершаться победами. На победу команда играла и в дерби, как минимум не уступая Ювентусу по статистике. Другой вопрос, что "бьянконери" эффективнее действовали впереди, создавая более острые моменты. До сих пор травмирован Белотти – это, конечно, одна из причин.

Нападение – больная для Ювентуса тема, поскольку до сих пор травмированы Дибала с Моратой, а Кин никак не наберёт форму. Куда полезнее сыграл Куадрадо, заменивший Мойзе в перерыве. Единственный же гол создали итальянцы – Кьеза и Локателли, забивающий во втором туре подряд. Точнейшие удары со средней дистанции становятся фирменным приёмом центрального полузащитника. Не зря туринцы так долго торговали его у Сассуоло. Мануэль сейчас на кураже: он забил и в прошлом туре, а уже после дерби выиграл на личном фронте – его невеста Тесса приняла предложение.

Несмотря на явное улучшение результатов, Ювентус продолжают критиковать из-за неубедительного футбола. Безусловно, трудности оказались куда масштабнее, чем выглядело ещё летом, уход Роналду будет сказываться на протяжении целого сезона, но прогресс очевиден, а показательная аккуратность – привычный стиль Аллегри. Впереди ещё долгий путь, а сейчас команда хотя бы научилась не пропускать.

Спаллетти хочет выиграть всё

"Великий, великий Спаллеттоне! Ты хочешь выиграть всё?", – шутил Жозе Моуриньо, когда итальянские телевизионщики устроили прямое включение между ним и главным тренером Наполи (их матчи проходили в одно время). Пока всё смотрится именно так. Неаполитанцы добыли уже седьмую победу в чемпионате, и её цена достаточно высока: Фиорентина никому не отдаёт очки просто так.

Стоит заметить, что матчи во Флоренции представляются для неаполитанцев особенную ценность, ведь именно крупное поражение на Артемио Франки решило судьбу чемпионства-2018, когда команда Маурицио Сарри билась с Ювентусом. Фиорентина снова была близка к тому, чтобы остановить идущий в лидерах Наполи, и даже вела в счёте.

"Скуадре виола" опять не хватило выносливости. Команды хватает на один тайм, в лучшем случае – час интенсивного футбола, если говорить о матчах против лидеров. В эти минуты создаётся впечатление, что Фиорентина готова вернуться в ряды грандов Кальчо, так лихо выглядят её прессинг и фланговые прорывы (снова отмечаем техничного Нико Гонсалеса). Затем, однако, силы покидают флорентийцев, и заключительные минуты они проводят не так убедительно. К тому же, не хватает глубины состава. Например, Кокорин, играющий второго форварда при необходимости забивать, пока совершенно бесполезен.

Наполи хватает запаса прочности, а сенсационное поражение от Спартака в Лиге Европы ничуть не пошатнуло уверенности в матчах чемпионата. Привычно хорош Осимхен. Даже если нигериец не забивает, он всё равно крайне полезен за счёт сумасшедшего напора, где сочетаются быстрота и физическая мощь. "Партенопеи" всё-таки выцарапали три очка, а квинтэссенция всего матча – эпизод с пенальти, когда Дронговский героически отразил удар и добивание Инсинье, но Лосано всё-таки добил мяч в сетку.

Милан бьёт сразу

Совсем в ином ключе выиграл Милан, сумевший шокировать Аталанту. Здесь, напротив, был стартовый штурм "россонери", забивших уже на 28-й секунде. Настолько быстрый гол сломал любые планы хозяев, которые выглядели растерянными и до перерыва привезли в свои ворота ещё один мяч. Любопытная подробность: забивали футболисты, имеющие прямое отношение к Брешии, где базируется самый принципиальный соперник Аталанты. Давиде Калабрия – уроженец этого города, а Сандро Тонали несколько лет играл за тамошний клуб.

Справедливости ради, бергамаски имели свои шансы, но гостей выручал Меньян. Французский голкипер с каждой игрой становится всё более важной фигурой в составе Милана. Его невозмутимость вселяет уверенность, а пластичность даёт возможность доставать даже самые "мёртвые" мячи. Во многом благодаря Меньяну "россонери" сохранили такую фору в концовке матча – у Аталанты просто не оставалось времени на "камбэк", и даже два гола почти не заставили миланцев нервничать.

Руслан Малиновский был далёк от феерии образца прошлого тура, но и худшим на поле не стал, часто принимая участие в комбинациях у ворот Милана. Гасперини, впрочем, поторопился заменить украинца. Ещё одна замена стала вынужденной: Маттео Пессина серьёзно травмировался ещё в первом тайме. Всё-таки Аталанта пока не выглядит набравшей форму командой. Матч с Интером – скорее, исключение. Нападение не так убедительно, как в минувших сезонах, а защита многое потеряла с уходом Ромеро – Демирал пока не стал полноценной заменой.

А потом вышел Джеко

Интер с огромным трудом переиграл Сассуоло. Целый час игрового времени "нероверди" смотрелись предпочтительнее и справедливо вели в счёте. Поворотным моментом стала 57-я минута, когда Симоне Индзаги провёл четыре замены одновременно, позволившие "нерадзурри" отыграть заключительные полчаса в совершенно ином духе. Отметим и важные судейские решения "на тоненького": стык Хандановича с Дефрелем за пределами штрафной был расценен как чистая игра, в то время как игра Консильи против Джеко привела к 11-метровому.

Эдин Джеко – бесспорный герой встречи. Босниец, едва выйдя на поле, сравнял счёт, а потом заработал "точку" для Лаутаро Мартинеса. Шестой гол в чемпионате и место на вершине списка бомбардиров на пару с Чиро Иммобиле – отличный результат для ветерана, чей приход в Интер воспринимался скептически. Вот кто совсем не впечатляет, так это Хакан Чалханоглу, чьи полезные действия пока ограничиваются стартовым туром.

Сассуоло опять, как и против Ромы, показал симпатичный атакующий футбол, но уступил 1:2. Команде не хватает реализации. Возможно, "нероверди" поспешили расстаться с Капуто, ведь молодые Скамакка и Распадори пока не готовы становиться лидерами нападения. Особая тема – Берарди. Его игра явно выделяется на фоне остальной команды, это футболист куда более высокого уровня, но усилий Доменико всё равно недостаточно. Всё-таки ему стоило уходить этим летом, сразу после триумфального Евро – не было момента удобнее.

Римские контрасты

Дерби делла Капитале – особенный матч, и мы снова в этом убедились. Если непосредственная встреча двух римских команд завершилась триумфом Лацио, то уже в следующем туре впечатления оказались принципиально иными. "Бьянкочелести" откровенно провалились, в то время как "джаллоросси" без труда выиграли свой матч.

Жозе Моуриньо грамотно провёл ротацию, и команда после выезда в Запорожье была готова к очередному туру Серии А. Героем встречи стал Генрих Мхитарян, не игравший против Зари. На счету армянского полузащитника результативная передача на Пеллегрини (капитан Ромы накануне продлил контракт до 2026 года), а также добивание после очередного удара Абрахама в штангу. Отметим, что Моуриньо всё больше доверяет молодому полузащитнику Дарбо, который дважды подряд сыграл в основе.

Совсем иные эмоции оставил матч Лацио. Дела у "бьянкочелести" не задались уже в первом тайме, когда они быстро пропустили два мяча. Это был тот случай, когда всё валилось из рук – иногда в прямом смысле, как у Пепе Рейны в эпизоде с третьим голом. На закуску ещё и Ачерби получил красную карточку за споры с арбитром – очень болезненная потеря для команды. Хуже только отсутствие Иммобиле, не игравшего из-за повреждения. Заменивший его Мурики куда более статичен и неудачно взаимодействует с партнёрами.

Болонья приятно удивила. Безусловно, настолько крупная победа – во многом следствие отличной реализации, но как не отметить тактический ход Михайловича, который перестроился на схему с тремя защитниками. Удачно вписался молодой бельгийский центрбек Артур Теат, а уж потенциал Мусы Бэрроу – давно не секрет. Удивительные контрасты безумной команды Синиши: не далее как в прошлом туре "россоблу" уступили Эмполи 2:4, а ещё двумя турами ранее безнадёжно рухнули против Интера со счётом 1:6.

Салернитана не безнадёжна?

Важное событие в борьбе за выживание: Салернитана, главный аутсайдер стартовых туров, добыла первую победу. "Морские коньки" действительно имели преимущество по ходу матча с Дженоа, а в концовке героически обороняли минимальный перевес. Особо выделим атмосферу на трибунах после гола Джурича (к слову, боснийца): бешеная радость тифози напоминала что-то из Латинской Америки.

Другой новичок, Венеция, второй тур подряд играет вничью, что тоже можно назвать положительным результатом. На этот раз венецианцы добыли ничью в самой концовке матча с Кальяри благодаря рикошету после удара Бузио, однако на свой гол наработали, успев создать достаточно неплохих моментов. Вот островитяне теперь застряли на последнем месте и рискуют второй год подряд бороться за выживание.

На предпоследнем месте – Специя, без шансов уступившая Вероне. Далеко не лучший матч провёл её голкипер Зут. Наконец, пиршество атакующего футбола устроили в Генуе, где Сампдория и Удинезе наколотили суммарно шесть мячей. Тряхнул стариной Антонио Кандрева, чего только стоит его сумасшедший дальний удар.

Сборная тура

Лучший гол тура

Муса Бэрроу (Болонья)

Антонио Кандрева (Сампдория)

Джанлуа Капрари (Верона)

Рафаэль Леау (Милан)

Мануэль Локателли (Ювентус)

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