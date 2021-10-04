Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле расписала мировую с приехавшим в гости Удинезе (3:3).

Гости открыли счет на 15 минуте, когда результативным ударом отметился Перейра, но спустя девять минут Ларсен срезал мяч в свои ворота и сравняли счет. В концовке первого тайма Бету вывел гостей вперед, но в начале второго тайма Квальярелла снова сравнял счет счет. В середине второго тайма Кандрева вывел хозяев вперед, но последнее слово было за гостями, в составе которых отметился Форестьери.

Обзор матча:

Сампдория — Удинезе 3:3

Голы: Ларсен, 24 (в свои ворота), Квальярелла, 48, Кандрева, 69 — Перейра, 15, Бету, 43, Форестьери, 82

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Колли, Ауджелло — Кандрева, Дамсгор (Аскильдсен, 72), Адриен Силва (Экдаль, 73), Торсби — Квальярелла (Торрегросса, 87), Капуто.

Удинезе: Сильвестри — Ларсен (Соппи, 79), Нюйтинк, Самир (Форестьери, 79), Родриго Бекао, Удоджи (Молина, 59) — Перейра, Уолас, Макенго (Самарджич, 79), Деулофеу (Арслан, 50), Бету.

Предупреждения: Торсби, Аскильдсен, Берешински, Экдаль — Сильвестри, Перейра, Самир, Бекао, Форестьери