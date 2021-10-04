Италия

"Красные дьяволы" хотят подписать полузащитника Милана.

Манчестер Юнайтед не перестает рассматривать варианты потенциальной замены для Поля Погба, который может летом покинуть команду.

Как сообщает Calciomercato, "красные дьяволы" хотят подписать полузащитника Милана Франка Янника Кессье, который станет свободным агентом уже ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с Миланом, так как хочет получать 8 миллионов евро в год, плюс два дополнительно. Итальянцы предлагают 6,5 млн евро за сезон.

Напомним, что в футболисте также заинтересован представитель чемпионата Испании — Барселона.