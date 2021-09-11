Ивуарийский хавбек может сменить Серию А на Ла Лигу.
Франк Янник Кессье, Getty Images
11 сентября 2021, 15:30
Полузащитник Милана Франк Янник Кессье может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 24-летнего ивуарийца заинтересована Барселона, которая будет готова подписать футболиста следующим летом, если он не продлить контракт с "россонери".
Действующий контракт Кессье с миланским клубом рассчитан до лета следующего года.
Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с Миланом, так как хочет получать 8 миллионов евро в год, плюс два дополнительно. Итальянцы предлагают 6,5 млн евро за сезон.
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