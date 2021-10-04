Италия

Сербский полузащитник может сменить клубную прописку.

Ювентус продолжает рассматривать варианты усиления линии полузащиты в следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, туринцы хотят задействовать в сделке по сербскому полузащитнику Уэстона Маккенни.

В этом сезоне 26-летний футболист провел девять матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Сергей Милинкович-Савич ранее выразил желание играть за Лацио еще много лет.