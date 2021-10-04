Сербский полузащитник может сменить клубную прописку.
Сергей Милинкович-Савич, getty images
04 октября 2021, 21:42
Ювентус продолжает рассматривать варианты усиления линии полузащиты в следующее летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, туринцы хотят задействовать в сделке по сербскому полузащитнику Уэстона Маккенни.
В этом сезоне 26-летний футболист провел девять матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее Сергей Милинкович-Савич ранее выразил желание играть за Лацио еще много лет.