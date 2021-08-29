Италия

Сергей Шевченко — о расставании со звездой и обоюдной вине игрока и клуба.

Роналду всё-таки ушёл из Ювентуса, и этот уход напоминал бегство. Куда угодно: ПСЖ, Манчестер Сити, Юнайтед, лишь бы уехать, скорее попрощавшись с Италией – пускай даже и безграмотным, написанным в спешке "Grazzie", над которым теперь потешаются все СМИ и футбольные паблики. Цена впечатляла скромностью: 20 миллионов с небольшим за такую величину. Всё логично: возраст плюс огромная зарплата понижали ставки.

Именно желание Криштиану – фактически ультиматум – стало определяющим. "Бьянконери", в общем-то, не хотели отпускать главную звезду и планировали удерживать его о истечения срока контракта в следующем году. Само наличие футболиста такого ранга – вопрос престижа, даже если его польза для команды не так уж очевидна. Если болельщики, пристально следящие за миром Кальчо, могли относиться к Роналду с долей иронии либо скепсиса, то для миллионов болельщиков по всему миру это был повод смотреть любые матчи с участием Ювентуса.

Тем не менее, союз Криштиану и Юве за три года себя исчерпал. Мечта о том, как легендарный португалец привозит Кубок чемпионов в Турин, так и осталась мечтой. Роналду так и не вывел команду на новый уровень. Чемпионат она выигрывала и до него, а уже с ним в составе даже разок упустила "скудетто" – пускай виной тому эксперименты с главным тренером. В Лиге чемпионов туринцы вылетали от Аякса, Лиона и Порту. Уж точно не это представляли ювентийцы, когда к ним переходил игрок, некогда сорвавший овацию на Ювентус Стэдиум чудесным голом через себя в падении.

Было ли это провалом? Индивидуально для Роналду – ничуть. За три сезона в Италии (плюс один тур уже этим летом) он провёл 134 матча, забив 101 мяч – отличная результативность. Несмотря на спад команды, португалец стал лучшим бомбардиром Серии А минувшего сезона. В его итальянском периоде хватало эффектных моментов, когда его невероятное мастерство решало судьбу поединка. Особняком – разумеется, "камбэк" против Атлетико, когда Роналду оформил хет-трик, а Ювентус показал не свойственный ему футбол. Тогда казалось, что "бьянконери" приобрели супероружие, но уже в четвертьфинале с Аяксом этого не хватило – Роналду-то забивал, а вот команда не потянула.

Вся карьера Роналду в Ювентусе состоит из недосказанности. Очень символичным вышло фактическое прощание: матч с Удинезе, где Криштиану вышел только на замену, после чего сумел-таки забить решающий мяч в компенсированное время и даже отпраздновал ценой жёлтой карточки, но гол был отменён из-за минимального офсайда. Все усилия насмарку.

Виноват ли Роналду в том, что Ювентус при нём не добивался значительных успехов? Да, в немалой степени. Его всегда было слишком много. Криштиану регулярно забивал, но ради этого наносил монструозное количество ударов – в прошлом сезоне 5,1 в среднем за матч, что значительно больше, нежели у любого другого игрока Серии А. Для сравнения: Кьеза – 2 удара, Дибала – 2,6.

Отдельной проблемой было взаимодействие Роналду с Дибалой. Их отчасти удалось совместить Маурицио Сарри, а вот для Массимилиано Аллегри в первом сезоне это так и осталось нерешённой задачей. Пауло, хоть и поладил с Криштиану в личном общении, на поле терялся в его густой тени. Для аргентинца необходимо самому быть лидером, чаще брать на себя инициативу, тогда он раскрывается на полную. Иначе мы видим его блеклую игру в сборной, где есть Месси, или в Ювентусе, когда там появился Роналду. Характерно, что Дибала блеснул как раз против Удинезе, где Криш остался в запасе.

Эгоизм Криштиану был проблемой для командной игры, что Аллегри признавал открытым текстом. Игрока таких масштабов крайне тяжело поставить в определённые рамки, заставить работать не только на личную статистику, а чем-то жертвовать во имя итогового результата. Компромиссом могло быть использование Роналду на позиции чистого центрфорварда, благо его потрясающая физическая мощь давала ему преимущество на втором этаже – вспоминаем невероятный прыжок на 2,56 метра в матче с Сампдорией. Увы, столь узкие функции не интересовали португальца, желавшего появляться и слева, и в центре, и везде, где только пожелает.

С другой стороны, в итоговой неудаче виноват и клуб. Пребывание Роналду в Италии – образец того, что роль личности в современном футболе заметно понизилась. Выигрывают более организованные и сбалансированные команды, как Челси весной или сборная Италии летом. Взять суперзвезду, которая решит все вопросы – это так не работает.

Туринцам баланса не хватало. Звёздное нападение дополнялось несколько просевшей средней линией, частично укомплектованной свободными агентами. В прошлом сезоне хватало вопросов к обороне и голкиперу. Подвёл ли Роналду Ювентус? Лишь отчасти, всё-таки его личный вклад был достаточен. Подвёл ли Ювентус Роналду? Определённо – да. После Реала, который выигрывал три ЛЧ подряд, Юве оказался командой более низкого уровня. Аньелли и компания заигрались в привлекательность и упустили уже имевшиеся у них результаты. Вот почему Криштиану так хотел уйти – он не видел здесь никакой перспективы, а игра за Ювентус ему откровенно приелась.

Пожалуй, расставание станет облегчением для всех. Роналду возвращается в МЮ – клуб, сделавший его звездой мирового уровня. Играя в АПЛ, он получит максимальное внимание, а его физической готовности должно хватить ещё на несколько лет достойных выступлений. Правда, теперь головной боли добавится Сульшеру, который едва-едва выстроил в Манчестере нечто боеспособное.

Аллегри точно вздохнёт с облегчением. Вместо Роналду приходит отлично ему знакомый Мойзе Кин, которого значительно легче интегрировать в тактику Ювентуса. Туринцы действительно возвращаются к истокам: гибкий конструктор от старого-нового тренера – то, что мы будем видеть по ходу этого сезона. Вероятно, команде потребуется время, чтобы привыкнуть к игре без Криштиану, но в перспективе Юве точно не будет слабее.

Менее сильной и привлекательной, увы, становится Серия А, потерявшая за лето Роналду, Лукаку, Хакими, Доннарумму, де Пауля – игроков экстра-класса. Похоже, итальянский чемпионат станет зрелищем для тонких ценителей, которые восхитятся результативностью и тренерскими противостояниями. Замах на возвращение эпохи доминирования Кальчо откладывается, несмотря на все успехи сборной Италии.