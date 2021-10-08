Италия

Римляне хотят сохранить своих ведущих футболистов.

Лацио неплохо поработал на трансферном рынке, но и не забывает о внутренних ресурсах команды.

Как сообщает издание Calciomercato, римляне договорились о продлении контрактов с двумя лидерами — Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби.

Источник утверждает, что с нападающим было подписано соглашение до лета 2026 года, тогда как с защитником — до лета 2025 года.

О сделках официально должны объявить уже в ближайшее время.