Римляне хотят сохранить своих ведущих футболистов.
Франческо Ачерби, getty images
08 октября 2021, 22:14
Лацио неплохо поработал на трансферном рынке, но и не забывает о внутренних ресурсах команды.
Как сообщает издание Calciomercato, римляне договорились о продлении контрактов с двумя лидерами — Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби.
Источник утверждает, что с нападающим было подписано соглашение до лета 2026 года, тогда как с защитником — до лета 2025 года.
О сделках официально должны объявить уже в ближайшее время.