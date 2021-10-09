Туринцы намерены расстаться с валлийским полузащитником.
Аарон Рэмси, getty images
09 октября 2021, 10:30
Ювентус рассматривает варианты усиления средней линии поля в ближайшее трансферное окно, учитывая сжатый бюджет.
Как сообщает Calciomercato, туринцы попытаются обменять Аарона Рэмси на полузащитника Эвертона Аллана.
Валлийский футболист в прошлом сезоне отыграл 30 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что туринцы рассматривают вариант обмена Аарона Рэмси на полузащитника Барселоны Миралема Пьянича.