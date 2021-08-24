Италия

Через 10 дней футболиста ждет новое медицинское обследование.

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

У 30-летнего валлийца диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра. Сроки его восстановления не сообщаются, но отмечается, что через десять дней он пройдет повторное медицинское обследование.

Таким образом, Рэмси пропустит матч второго тура Серии А против Эмполи (28 августа), а также скорее всего не сможет помочь сборной Уэльса в матча отбора ЧМ-2022 в начале сентября.

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