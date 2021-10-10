Италия

Специалист не удивлен хорошей игре хавбека.

Бывший тренер Брешии Эудженио Корини рассказал про успешную игру его бывшего подопечного Сандро Тонали в Милане.

"У меня не было ни малейшего сомнения, что Тонали отлично начнет старт текущего сезона. Трудности прошлого сезона с "россонери" объясняются прежде всего тем, что он прибыл в Милан после трех лет упорной работы без отдыха в Брешии.

Летом он тренировался в молодежной сборной. Он не проявлял себя сполна немного из-за усталости и акклиматизация сыграла свою роль. Сандро нужно было время, чтобы адаптироваться, и теперь он выражает себя и проявляет свои прекрасные качества".

"Он универсал, идеальный футболист для современного футбола. Он умеет сочетать две характеристики: строить игру и оказывать давление на соперников, чтобы найти возможность забить", — сказал Корини.

Напомним, Тонали перебрался в Милан летом 2021 года на полноценной основе. До этого он год провел в клубе в аренде.