Италия

Итальянский хавбек стал полноценным игроком "россонери".

Милан на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Брешии Сандро Тонали.

Соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года. Свой последний сезон Сандро провел в составе "россонери" на правах аренды.

По информации СМИ, выкуп контракта футболиста обошелся миланскому клубу в 15 миллионов евро, при этом 10 млн евро подразумеваются в виде бонусов.

В минувшем сезоне Тонали провел 37 поединков за Милан, в которых результативными действиями не отмечался.

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