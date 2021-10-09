Италия

Итальянский полузащитник получил почетную награду по итогам минувшего месяца.

Сандро Тонали стал лучшим Милана в сентябре, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В прошедшем месяце итальянский полузащитник отыграл за "россонери" шесть поединков, отметившись результативной передачей.

Отметим, что за сезон 21-летний футболист уже успел провести девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и ассистом.

Напомним, что ранее Тонали получил длительную дисквалификацию в молодежной сборной за грубый фол.