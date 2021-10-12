Италия

Французский хавбек выбыл на неопределенный срок.

Полузащитник Салернитаны Франк Рибери получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний француз почувствовал дискомфорт в правой лодыжке, из-за чего досрочно покинул тренировочное занятие. Футболист был отправлен в госпиталь для обследования.

Помимо него у защитника Луки Богдана растяжение мышц правой ноги, а у форварда Седрика Гондо — растяжение левой приводящей мышцы. Их состояние будет оценено в ближайшие 48 часов.

Ближайший матч Салернитана проведет против Специи в восьмом туре итальянской Серии А. Игра состоится 16 октября, в 16:00 по киевскому времени.

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