Италия

Римский клуб заключил соглашение с компанией Binance.

Лацио объявил о начале сотрудничества с компанией Binance, которая занимается обменом криптовалют.

Римский клуб заключил трехлетний контракт с новым техническим спонсором. Это сотрудничество должно принести "бьянкочелести" более 30 млн евро, включая различные бонусы.

Футболисты Лацио выйдут на поле в футболках с новым спонсором уже в матче с Интером, который состоится 16 октября.

На данный момент римляне занимают шестую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков после 7 туров.

Ранее сообщалось, что Лацио близок к продлению контрактов с Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби.