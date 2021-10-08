"Неаполитанцы" заинтересовались испанским голкипером.
Кепа Аррисабалага, Getty Images
08 октября 2021, 10:42
Вратарь Челси Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
По информации источника, в услугах 27-летнего испанца заинтересован Лацио. Римский клуб ищет замену на случай возможного ухода Томаса Стракоши, который может покинуть покинуть команду в качестве свободного агента.
Также отмечается, что команда Маурицио Сарри, который ранее возглавлял Челси, минувшим летом уже обсуждала аренду Кепы, но договориться клубам не удалось. Пунктом преткновения стала высокая зарплата Кепы — четыре миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кепа провел три поединка, из которых два на ноль при одном пропущенном мяче.
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