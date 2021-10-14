Италия

Итальянский клуб не может позволить себе оклад хорвата.

Интер работает над продлением контракта с Иваном Перишичем, но не может договориться о финансовых условиях.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватскому полузащитнику придется пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что нынешнее соглашение Ивана Перишича с Интером подходит к концу летом следующего года.

Напомним, что итальянский клуб переживает непростой финансовый период, но игроки и тренерский штаб Интера отказались от идеи невыплаты зарплаты за два месяца.