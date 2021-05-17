Италия

Клуб хочет получить деньги за хорвата.

Иван Перишич может покинуть Интера в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomeracto.

Как утверждает источник, представитель Серии А не хочет, чтобы хорватский полузащитник уходил бесплатно в следующем году.

Интер хочет заработать деньги на переходе Ивана Перишича, а также разгрузить зарплатную ведомость благодаря этому.

Напомним, что итальянский клуб переживает непростой финансовый период, но игроки и тренерский штаб Интера отказались от идеи невыплаты зарплаты за два месяца.