Клуб хочет получить деньги за хорвата.
Иван Перишич, getty images
17 мая 2021, 18:32
Иван Перишич может покинуть Интера в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomeracto.
Как утверждает источник, представитель Серии А не хочет, чтобы хорватский полузащитник уходил бесплатно в следующем году.
Интер хочет заработать деньги на переходе Ивана Перишича, а также разгрузить зарплатную ведомость благодаря этому.
Напомним, что итальянский клуб переживает непростой финансовый период, но игроки и тренерский штаб Интера отказались от идеи невыплаты зарплаты за два месяца.