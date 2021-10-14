Италия

Ожидается, что новое соглашение хорватского хавбека будет рассчитано до лета 2025 года.

Центральный полузащитник Марсело Брозович в ближайшее время может поставить подпись под новым соглашением с Интером.

Как сообщает журналист Николо Скира, между футболистом и клубом запланирована встреча, на которой стороны обсудят условия новой сделки.

Руководство "нерадзурри" планирует предложить 28-летнему хорвату контракт до лета 2025 года с зарплатой в размере 4,5 миллионов евро за сезон. В миланском клубе уверены, что этого будет достаточно для подписания нового соглашения.

В текущем сезоне Марсело Брозович провел за Интер 9 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация, что в подписании Брозовича, нынешний контракт которого с Интером истекает летом 2022 года, заинтересован Милан.