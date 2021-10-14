Италия

"Россонери" хотя подписать хорватского полузащитника.

Милан понимает, что уже летом команду может покинуть Франк Кессье на правах свободного агента, а потому рассматривает варианты усиления.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" попытаются летом подписать полузащитника Интера Марцело Брозовича.

Отметим, что за прошлый сезон хорват сыграл 42 матча, забив два гола и отдав семь голевых передач, а в новом футбольном году дважды появлялся на футбольном поле.

Напомним, что этим летом Интер переманил полузащитника Милана Хакана Чалханоглу, подписав контракт на правах свободного агента.