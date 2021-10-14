"Россонери" хотя подписать хорватского полузащитника.
Марцело Брозович, getty images
14 октября 2021, 01:26
Милан понимает, что уже летом команду может покинуть Франк Кессье на правах свободного агента, а потому рассматривает варианты усиления.
Как сообщает Calciomercato, "россонери" попытаются летом подписать полузащитника Интера Марцело Брозовича.
Отметим, что за прошлый сезон хорват сыграл 42 матча, забив два гола и отдав семь голевых передач, а в новом футбольном году дважды появлялся на футбольном поле.
Напомним, что этим летом Интер переманил полузащитника Милана Хакана Чалханоглу, подписав контракт на правах свободного агента.