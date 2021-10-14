Италия

"Россонери" опережают Арсенал в гонке за игроком Брюгге.

Нападающий Брюгге Ноа Ланг отличными выступлениями на клубном уровне за Брюгге привлек к себе интерес сильнейших клубов Европы.

Как сообщает Nieuwsblad.be, Милан лидирует в гонке с Арсеналом за нидерландского нападающего.

В текущем сезоне Ланг провел 13 поединков в составе Брюгге, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что "канониры" готовы заплатить за нидерландского форварда сумму порядка 30 миллионов евро.