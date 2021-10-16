Украинский хавбек вернулся в стартовый состав итальянской команды.
Виктор Коваленко, Getty Images
16 октября 2021, 17:45
В настоящее время проходит поединок девятого тура итальянской Серии А, в котором Специя на своем поле принимает Салернитану.
В этом встрече в стартовом составе Специи вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, который был арендован у Аталанты.
На 51 минуте 25-летний украинец отдал результативную передачу на Давида Стрельца, который сравнял счет в матче. Затем на 76 минуте Виктор отметился шикарным ударом, который вывел его команду вперед.
Это первые результативные действия хавбека за итальянский клуб в новом сезоне.
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