Италия

Украинский хавбек вернулся в стартовый состав итальянской команды.

В настоящее время проходит поединок девятого тура итальянской Серии А, в котором Специя на своем поле принимает Салернитану.

В этом встрече в стартовом составе Специи вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, который был арендован у Аталанты.

На 51 минуте 25-летний украинец отдал результативную передачу на Давида Стрельца, который сравнял счет в матче. Затем на 76 минуте Виктор отметился шикарным ударом, который вывел его команду вперед.

Это первые результативные действия хавбека за итальянский клуб в новом сезоне.

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