Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Верона на своем поле разгромила Специю со счетом 4:0.

Победу команде Игора Тудора принесли забитые мячи в исполнении Симеоне, Фараони, Капрари и Бессы. Также отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Бастони.

Обзор матча:

Верона — Специя 4:0

Голы: Симеоне, 4, Фараони, 15, Капрари, 42, Бесса, 71

Верона: Монтипо — Фараони (Четин, 46), Гюнтер (Чеккерини, 46), Давидович, Казале (Маньяни, 69) — Лазович, Бесса (Калинич, 73), Илич, Барак — Капрари (Тамез, 60), Симеоне.

Специя: Зут, Амьян (Шер, 46), Николау, Христов, Бастони — Феррер, Джаси, Манай, Верде — Подгоряну (Стрелец, 59), Антист (Нзола, 59).

Предупреждения: Капрари — Феррер

Удаление: Бастони, 82