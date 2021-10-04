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Верона — Специя, Getty Images
04 октября 2021, 07:15
В рамках седьмого тура итальянской Серии А Верона на своем поле разгромила Специю со счетом 4:0.
Победу команде Игора Тудора принесли забитые мячи в исполнении Симеоне, Фараони, Капрари и Бессы. Также отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Бастони.
Обзор матча:
Верона — Специя 4:0
Голы: Симеоне, 4, Фараони, 15, Капрари, 42, Бесса, 71
Верона: Монтипо — Фараони (Четин, 46), Гюнтер (Чеккерини, 46), Давидович, Казале (Маньяни, 69) — Лазович, Бесса (Калинич, 73), Илич, Барак — Капрари (Тамез, 60), Симеоне.
Специя: Зут, Амьян (Шер, 46), Николау, Христов, Бастони — Феррер, Джаси, Манай, Верде — Подгоряну (Стрелец, 59), Антист (Нзола, 59).
Предупреждения: Капрари — Феррер
Удаление: Бастони, 82