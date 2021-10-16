Италия

Состоялся стартовый поединок восьмого тура итальянской Серии А.

В стартовом матче восьмого тура итальянской Серии А Специя на своем поле одержала минимальную победу над Салернитаной со счетом 2:1.

В этом противостоянии в стартовом составе Специи вышел украинский хавбек Виктор Коваленко, который восстановился после своих повреждений. Однако его команда первой пропустила, когда на 39 минуте результативным ударом отметился Сими.

В начале второго тайма Специя отыгралась — Коваленко отдал передачу на Штрелеца, который сравнял счет в матче. Спустя 24 минуты украинец и сам отметился результативным ударом, который принес победу и три очка его команде.

После восьми игр Специя набрала семь очков и поднялась на 15 место в турнирной таблице Серии А, а у Салернитаны четыре балла и 19 строчка.

Специя - Салернитана 2:1

Голы: Штрелец, 52, Коваленко, 76 — Сими, 39.

Специя: Проведель — Феррер, Христов, Николау, Гьяси — Коваленко, Маджоре — Штрелец (Манай, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Антист — Нзола (Верде, 69).

Салернитана: Белец — Дьембер (Кешрида, 20), Страндберг, Гальоло, Раньери (Дзортя, 84) — Кулибали (Вергани, 85), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67) — Оби — Сими, Джурич (Гондо, 68).

Предупреждения: Гьяси, Манай — Оби, Кулибали, Раньери.