Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Милан на Сан-Сиро вырвал победу в матче против Вероны (3:2).

В первом тайме для "россонери" все выглядело безнадежно. А Верона наоборот была окрылена. На 7 минуте Капрари воспользовался пасом от Велозу и переиграл Тэтэрушану. Спустя 17 минут счет стал 0:2. Барак сумел реализовать пенальти.

После перерыва на поле вышел совсем другой Милан. На 59 минуте благодаря голу от Жиру счет стал 1:2, а через 17 минут голом с пенальти отметился Франк Кессье. Две минуты спустя Верона забила сама себе. Гюнтер пытался выбить мяч после прострела, однако срезал его в свои ворота.

Милан на время возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. После 8 туров команда набрала 22 очка. У Вероны 8 очков и 13 место в таблице.

Милан - Верона 3:2

Голы: Жиру, 59, Кессье, 76, Гюнтер (АГ), 78 - Капрари, 7, Барак, 24

Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Кессье, Беннасер (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Кастильехо, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Мальдини (Крунич, 46).

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 46), Гюнтер, Казале, Лазович (Канчельери, 79), Велозу (Тамез, 60), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).

Предупреждения: Чеккерини, Калинич, Казале , Велозу, Балло-Туре.