Италия

Бразилец объяснил свой поступок во встрече с миланским клубом.

Защитник Лацио Луис Фелипе принес извинения за свое поведение по окончании матча с Интером (3:1) в 8-м туре Серии А.

После финального свистка бразильский центрбек решил подшутить над своим другом и бывшим одноклубником Хоакином Корреа, запрыгнув ему на плечи. Арбитр посчитал такое поведение 24-летнего игрока неподобающим и показал ему красную карточку.

"Прежде всего, хочу заявить, что глубоко уважаю Интер и другие клубы. Мы все – профессионалы, работаем над достижением своих целей и никогда не будем относиться неуважительно к другому профессионалу.

В конце матча я запрыгнул на плечи Туку, потому что он – один из моих лучших друзей в футболе. Мы дружим семьями и всегда были очень близки. Я хотел обнять его и пошутить о результате, насколько это нам позволяет наша дружба, но я слишком переусердствовал. Возможно, переосмыслив все, для этого было не самое подходящее время и место.

Прошу прощения у всех, кого оскорбил этот эпизод, я никоим образом не хотел оскорбить его и других игроков Интера. Это был невинный поступок со стороны того, кто очень уважает Туку. Люблю тебя, брат", – написал Фелипе на своей странице в Instagram.