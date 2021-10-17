Италия

Туринцы одержали минимальную победу в матче Серии А.

В матче восьмого тура чемпионата Италии туринский Ювентус на своем поле принимал римскую Рому.

Обе команды достаточно активно начали поединок, и гости даже острее играли у ворот соперника. На 6-й минуте Пеллегрини отлично навесил на дальнюю штангу со стандарта, и Манчини головой нанес удар по воротам, но Щесны справился с этой ситуацией.

После этого мог отличиться Пеллегрини, мощно пробивший из-за пределов штрафной, но благодаря Кьеллини мяч немного срикошетил и пролетел над воротами. Был шанс забить с углового, но вновь мимо.

А затем весьма неожиданно для Ромы забили туринцы. Де Шильо отдал потрясающую передачу в центр штрафной с левого фланга, которую замкнул Мойзе Кин. Точнее, Бентанкур головой коснулся мяча, зацепил Кина, и затем уже влетел в сетку – 1:0.

Несмотря на пропущенный мяч, римляне продолжили идти в атаку, но безуспешно. Еще и лишились Дзаньоло, который получил травму и был вынужден покинуть поле в середине тайма.

Римляне продолжали идти вперед и в самом конце тайма все же забили – Абрахам ворвался в штрафную, его снес Данило, но мяч оказался у Мхитаряна, который сумел отдать его в центр, несмотря на то, что его снес Щесны, и Абрахам переправил мяч в сетку.

Однако этот гол не был засчитан – за секунду до удара Тэмми арбитр дал свисток из-за фола Щесны на Мхитаряне. Голкипер Ювентуса получил желтую, и судья указал на "точку". К мячу подошел Верету, но не сумел переиграть Войцеха, позволив Ювентусу уйти на перерыв лидером.

На старте второго тайма отличный шанс удвоить преимущество был у Бернардески, который ускорился под передачу и сходу пробил прямо по центру, но Патрисиу среагировал на этот удар. А через мгновение мог вновь отличиться Кин, но с пары метров не сумел попасть в ворота.

На 54-й минуте арбитр Даниэле Орсате хотел назначить пенальти в ворота Ювентуса – Пеллегрини упал в штрафной соперника после контракта с Кьеллини. Но, просмотрев видеоповтор, судья убедился, что нарушения не было, и игра продолжилась.

Римляне неоднократно начинали перспективные позиционные атаки и несколько раз опасно пробивали по воротам, но забить у них так и не вышло. Финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса с минимальным счетом – 1:0.

Таким образом, туринцы добыли четвертую победу в нынешнем розыгрыше Серии А и на данный момент находятся на седьмой строчке, сравнявшись с Аталантой и Лацио по набранным очкам (14). Рома, имея 15 баллов, идет четвертой.

В следующем туре Рома на своем поле примет Наполи, а Ювентус сыграет на выезде против Интера. Оба поединка состоятся в воскресенье, 24 октября.

Ювентус – Рома – 1:0

Голы: Кин, 16.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо (Сандро, 88) – Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески (Мело, 76) – Кьеза (Кулусевски, 71), Кин (Мората, 71).

Рома: Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья – Кристанте, Верету (Шомуродов, 81) – Дзаньоло (Эль Шаарави, 26), Пеллегринни, Мхитарян – Абрахам.

Предупреждения: Щесны (41), Де Шильо (49), Данило (87) – Абрахам (45+3), Эль Шаарави (71), Шомуродов (85), Манчини (89), Карсдорп (90+3).

На 44-й минуте Жордан Верету не сумел реализовать пенальти (вратарь).