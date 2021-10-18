Наставник Ромы прокомментировал поражение Ювентусу в Серии А.
Жозе Моуриньо, getty images
18 октября 2021, 08:33
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал выездное поражение своей команды в матче с Ювентусом (0:1).
Португальский наставник считает, что его команда полностью доминировала на поле и не заслужила такого результата.
"Они знают, что мы заслужили победу. Мы показали отличную игру и явно не заслуживали поражения, однако цифры на табло не изменишь. В вопросе с пенальти и голом я хочу оградить себя от всех домыслов и сосредоточиться на игре своей команды.
Да, мы не забили пенальти, но наша иерархия в пробитии 11-метров именно такая — Верету, Пеллегрини, Абрахам. Так вышло, главное — не ехать домой с сожалением, мы продемонстрировали хороший футбол",- приводит слова наставника Sky.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ювентус — Рома (1:0).