Италия

Наставник Ромы прокомментировал поражение Ювентусу в Серии А.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал выездное поражение своей команды в матче с Ювентусом (0:1).

Португальский наставник считает, что его команда полностью доминировала на поле и не заслужила такого результата.

"Они знают, что мы заслужили победу. Мы показали отличную игру и явно не заслуживали поражения, однако цифры на табло не изменишь. В вопросе с пенальти и голом я хочу оградить себя от всех домыслов и сосредоточиться на игре своей команды.

Да, мы не забили пенальти, но наша иерархия в пробитии 11-метров именно такая — Верету, Пеллегрини, Абрахам. Так вышло, главное — не ехать домой с сожалением, мы продемонстрировали хороший футбол",- приводит слова наставника Sky.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ювентус — Рома (1:0).