Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ювентус в рамках поединка восьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Рому и добился минимальной победы.

Судьбу поединка решил точный удар Мойзе Кина в дебюте матча. Рома создала много моментов, но так и не смогла конвертировать их в забитый мяч.

Обзор матча:

Ювентус – Рома – 1:0

Гол: Кин, 16.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо (Сандро, 88) – Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески (Мело, 76) – Кьеза (Кулусевски, 71), Кин (Мората, 71).

Рома: Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья – Кристанте, Верету (Шомуродов, 81) – Дзаньоло (Эль Шаарави, 26), Пеллегринни, Мхитарян – Абрахам.

Предупреждения: Щесны (41), Де Шильо (49), Данило (87) – Абрахам (45+3), Эль Шаарави (71), Шомуродов (85), Манчини (89), Карсдорп (90+3).

На 44-й минуте Жордан Верету не сумел реализовать пенальти (вратарь).