Лига Европы

Защитник "волков" поделился своими эмоциями после поражения от МЮ.

Защитник итальянской Ромы Крис Смоллинг прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (2:6).

"Мы очень разочарованы. Все складывалось успешно, мне казалось, мы заслуженно вели в счете к перерыву, но второй тайм был откровенно плох. Я расстроен тем, что мы не удержали преимущество, которое добыли в первом тайме.

Думаю, что отсутствие уверенности сказалось во втором тайме. Травмы не сыграли нам на руку, но это не оправдание. Такая история часто случается с нами в этом сезоне. Нужно лучше управлять игрой. Даже при счете 3:2 или 4:2 матч-менеджмент должен быть лучше.

Мы серьезно осложнили себе задачу в ответном матче. Понятно, что противостояние еще не закончено, но будет очень и очень трудно. Результат этого матча сильно нас опечалил", — приводит слова Смоллинга официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Рома — Манчестер Юнайтед пройдет в Риме 6 мая.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Рома можно посмотреть на Football.ua.