Италия

Итальянец поделился мнением о результате команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победу над Болоньей (4:2) в матче 9-го тура Серии А.

"Нам пришлось тяжело, потому что мы совершили ошибку, подумав, что игра закончена после счета 2:0 и удаления у соперника. Если вы перестаете играть, то рискует получить любой результат. К счастью, мы нашли силы, чтобы начать все сначала и добыть победу.

Когда их осталось девятеро, мы стали слишком несдержанными. Наличие на поле Жиру и Ибрагимовича также сбило нас с толку, мы делали слишком много кроссов без конкретного адресата.

Нам нужно было контролировать игру, но мы проявили неправильно отношение. Это очень важная победа. После Лиги чемпионов матчи против таких команд даются тяжело, но мы вынесем уроки из этого опыта. Теперь нам нужно восстановить физические и психологические кондиции", – приводит слова Пьоли портал Football Italia.