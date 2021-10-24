Шведский нападающий вновь вписал свое имя в историю.
Златан Ибрагимович, getty images
24 октября 2021, 00:37
Милан в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Болонье и добился победы со счетом 4:2.
Нападающий Златан Ибрагимович отметился голом в концовке встречи и результативной передачей на Леау в первом тайме.
Как сообщает Opta, швед стал четвертым футболистом Серии А, который смог забить после сорока лет. Ранее это удавалось Сильвио Пиоле, Пьетро Верховоду и Алессандро Костакурте.
Также Ибрагимович стал вторым игроком, который сделал ассист после сорока — предыдущим был Франческо Тотти.
Напомним, что Аякс подписал профессиональный контракт с 17-летним защитником, похожим на Ибрагимовича.