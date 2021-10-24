Италия

Украинский хавбек провел довольно качественный поединок.

В 9-м туре итальянской Серии А Аталанта не сумела на своем поле обыграть Удинезе, упустив победу в добавленное время.

В этом противостоянии полный матч отыграл украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский, который сумел отметиться забитым мячом во втором тайме.

Статистические порталы довольно высоко оценили игру Малиновского, выставив нашему футболисту наивысшие оценки среди всех футболистов, которые приняли участие в матче.

Так, авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца в 7.6 балла.

SofaScore в свою очередь выставил Малиновскому 7.8 балла.

На Football.ua доступно видео гола украинского хавбека в ворота Удинезе.