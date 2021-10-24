Италия

Украинца опережает лишь Лионель Месси.

В 9-м туре Серии А украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вновь отличился голом из-за пределов штрафной — на этот раз пострадало Удинезе.

С момента своего дебюта в Серии А в сезоне-2019/20 Малиновский забил 11 мячей из-за пределов штрафной в турнире.

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Среди игроков топ-5 чемпионатов только у Месси за этот отрезок времени больше таких забитых мячей — 17, передает Opta.

Ранее, авторитетные порталы WhoScored и SofaScore признали Малиновского лучшим футболистом матча Аталанта — Удинезе.