Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке девятого тура итальянской Серии А Аталанта разошлась миром с Удинезе.

Казалось, что подопечные Джан Пьеро Гасперини одержат минимальную победу благодаря голу украинского полузащитника Руслана Малиновского на 56-й минуте, однако под самый занавес противостояния Бету вернул равновесие в счете и спас для Удинезе ничейный результат.

Обзор матча:

Аталанта — Удинезе 1:1

Голы: Малиновский, 56 — Бету 90+4

Аталанта: Муссо — Ловато, Паломино, де Рон — Пеццела, Пашалич (Копмейнерс, 74), Фройлер, Дзаппакоста — Малиновский (Скальвини, 86), Иличич (Миранчук, 64) — Сапата (Муриэль, 64)

Удинезе: Сильвестри — Удоджи, Самир, Нюйтинк (Форестьери, 82), Бекао, Ларсен (Соппи, 76) — Молина( Саксесс, 64) , Макенго, Уолас, Пуссетто (Самарджич, 76), Макенго (Арслан, 64) — Бету.

Предупреждения: Самир, Пуссетто, Ловано, Пеццела.