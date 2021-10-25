Италия

Разбираем основные события в чемпионате Италии.

Изобилие европейских топ-матчей дополнилось сразу двумя поединками Серии А: Рома – Наполи и Интер – Ювентус. Констатируем, что увлекательного зрелища не получилось. Из-за сложного графика и взаимных опасений команды в целом были довольны ничейными результатами. Куда интереснее смотрелся, например, остросюжетный матч Болоньи с Миланом или даже развесёлая игра в Салерно, куда приехал Эмполи.

В турнирном плане отмечаем первую потерю Наполи. Теперь неаполитанцев догнал Милан, и этот дуэт возвышается над остальной Серией А – отрыв от Интера составляет весьма приличные семь очков. Лацио из-за своей нестабильности упал за пределы зоны еврокубков. В зоне вылета оказалась Дженоа, что удивляет лишь на первый взгляд, всё-таки "грифоны" потеряли летом ряд ведущих игроков, да и за последние годы нередко пасли задних по ходу сезона.

"Фишкой" тура стали удаления сразу четырёх главных тренеров, причём из топ-команд. Джан Пьеро Гасперини, Жозе Моуриньо, Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги были чересчур эмоциональны в общении с арбитрами. Особенной была атмосфера в Риме, где тифози встретили Спаллетти проклятиями – тренеру до сих пор не могут простить конфликт с Франческо Тотти. Отметим, что Лучано ждал такого приёма и вёл себя достойно: услышав посвящённые ему "заряды" Курвы Суд, он поднял руку вверх, застыв на несколько секунд, давая понять, что всё слышит, но таким образом его не вывести из себя. "У меня остались прекрасные воспоминания о Риме, а каждый пусть реагирует как хочет", – прокомментировал Спаллетти после матча.

Удаления Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти

Не очень мирная нулёвка

Рома была настроена по-особенному из-за фантастических 1:6 в Норвегии. Ей необходимо было реабилитироваться перед родными болельщиками, отсюда те концентрация и самоотдача, что показали "джаллоросси" в матче с лидером чемпионата. Отметим и кадровое решение Моуриньо, который оставил вне заявки сразу пятерых неудачников Лиги конференций (Вильяр, Диавара, Кумбулла, Майораль, Рейнольдс), заменив их на ребят из "примаверы". Основа, впрочем, была привычной для этого сезона, тут Жозе достаточно консервативен.

Первый тайм остался, скорее, за римлянами. Они отдали мяч сопернику (62% владения у Наполи), а сами выбегали в контратаки. Одна из таковых едва не завершилась успехом, но Абрахам, выйдя один на один, ударил мимо ворот. Это был лучший шанс Ромы за весь матч, поскольку во втором тайме уже неаполитанцы смотрелись предпочтительнее. Наиболее опасным игроком гостей был, разумеется, Осимхен, который мог дважды забить, но хозяев спасала перекладина, а чуть ранее – героические действия Ибаньеса и Манчини, которые, перекрывая удар нигерийца, дружно врезались в штангу.

В целом это был матч, где защита переигрывала нападение. Рома избрала достаточно простую, но рабочую тактику, Наполи в свою очередь не хватало разнообразия впереди, команда становится чересчур зависимой от Осимхена. В концовке эмоций было больше, чем футбола, игроки и тренеры постоянно спорили с арбитрами насчёт того либо иного момента, было несколько спорных эпизодов в штрафной, но в целом Давиде Масса справился.

Ничья между Ромой и Наполи – редкость: за последние десять лет это лишь четвёртый матч с таким исходом. Более того, "нулёвки" на Олимпико в матче этих команд не случалось аж с 1980 года. Наконец, любопытно замкнулся круг с Наполи и Спаллетти. Неаполитанцы повторили свой лучший старт в истории из сезона-2017/18, когда при Маурицио Сарри тоже стартовали с восьми побед, а вот затем сыграли вничью с Интером, которым тогда руководил... Лучано Спаллетти.

Всеитальянский паритет

Интер упустил победу в матче с Ювентусом. "Нерадзурри" с их перекосом в сторону атаки теперь были похожи на чемпионскую команду Конте, не давая сопернику времени и пространства. Подопечным Индзаги удался быстрый гол (снова отличился Джеко, чьё голевое чутьё достойно восхищения), а затем они перекрыли кислород средней линии Ювентуса. Колоссальный объём работы проделал Николо Барелла, а вот Лаутаро Мартинес был малозаметен.

Ювентус, пропустивший впервые за пять матчей, начал просыпаться во втором тайме. Переломный момент игры – выход на замену Кьезы с Дибалой. Странно, что оба не играли с первых минут, хотя в случае Пауло это объяснимо восстановление после травмы, а Федерико могли дать отдохнуть – всё-таки график у "бьянконери" насыщенный. Связка Мораты и Кулусевски никак себя не проявила, Деян так вовсе с каждой игрой приближается к характеристике "неудачный трансфер".

Появление двух потенциальных лидеров мигом добавило качества нападению туринцев. Моментов у гостей толком не возникало (игра вообще была слишком аккуратной), зато давление на ворота Хандановича принесло-таки результат. Думфрис на границе штрафной неаккуратно сыграл против Алекса Сандро. Момент, казалось, был заигран, но всевидящее око ВАР добралось до него, и арбитр Мариани назначил справедливый пенальти.

Ювентус не воспользовался шансом догнать Интер, но по такой игре явно доволен и ничьёй. Выздоровление команды – процесс долгий, но контуры обновлённых "бьянконери" уже вырисовываются, и Дибала выглядит незаменимым игроком. Поводом для расстройства стала травма Бернардески в начале встречи, причём тренерский штаб Юве несколько затянул с заменой, и именно в этот отрезок Интер, воспользовавшись неразберихой, забил. В целом же результат этого матча обрадовал конкурентов – в частности, Милан, который очков не терял.

Девять игроков – не приговор

Насколько осторожными были оба центральных матча, настолько безумной получилась схватка в Болонье. Тон игре задавали удаления у хозяев, но команда Синиши Михайловича в тяжелейшей ситуации проявила характер и едва не удержала ничью, что, учитывая обстоятельства, было бы настоящим чудом. Впрочем, даже те 26 минут, что "россоблу" отбивались вдевятером, по-настоящему впечатлили.

Первый тайм, казалось, закрывал любые сомнения касательно исхода встречи. Милан вёл 2:0, а соперник остался в меньшинстве – Сумаоро завалил убегавшего к ворота Крунича. Интригу неожиданно вернул Златан Ибрагимович, который в начале второго тайма срезал мяч в свои ворота после углового (любопытно, что в 2010 году у него был точно такой же автогол в матче Милана и Кьево). Болонья, воспрянув духом, мгновенно сравняла, но этот порыв вскоре охладило новое удаление, на этот раз у Сориано, который грубейшим образом наступил на ногу Балло-Туре.

Тут-то и началось самое интересное. Болонья, несмотря на фору в два игрока, стремилась не только отбиваться, но и убегать в контратаки. Поразительно, но ей даже удалось создать несколько шансов, но комбинация, разыгранная Сванбергом и Арнаутовичем, завершилась ударом в голкипера. К гору болонцев, ей пришлось играть в таком формате целых полчаса, так что рано или поздно атаки Милана взяли своё. Решающий мяч забил Беннасер ударом из-за штрафной (игроки Болоньи, осознавая, что случилось, бессильно рухнули на газон), а потом и Златан исправился за автогол, поставив точку в этом ярком поединке.

Болонья, пожалуй, наиболее сумасшедшая команда Серии А – ровно под стать главному тренеру. Отмечаем дриблинг Арнаутовича, скорость и результативность Бэрроу и объём работы Сванберга, который успевал как блокировать удары, так и разыгрывать комбинации. Ей бы ещё дисциплины побольше, но тогда это будут не те "россоблу", за каждой игрой которых так интересно наблюдать.

Чолито против Сарри

Самая непредсказуемая команда Италии – конечно, Лацио. От неё можно ждать чего угодно: победы над Интером и Лацио сменяются крупными поражениями от Болоньи с Вероной. Результат в этом туре, конечно, можно объяснить потерями в центре обороны (Ачерби и Луис Фелипе дисквалифицированы, вышла не самая надёжная связка Патрика и Раду), но четыре пропущенных мяча – результат откровенно несолидный. Главное же, что команда Маурицио Сарри опять не может переломить ход неудачно складывающегося матча.

Ещё одна проблема Лацио – неспособность Луиса Альберто вписаться в новую схему команды. Испанец всё чаще оказывается на скамейке запасных, а в прессе ходят разговоры, что он может покинуть команду уже ближайшей зимой. Конечно, у "бьянкочелести" хватает ярких атакующих игроков, отлично вписался Фелипе Андерсон, который даже с Вероной отдал несколько классных передач, но терять оригинальнейшего плеймейкера с уникальными игровыми качествами – не лучшее кадровое решение. Констатируем, что перестройка имени Сарри двигается с изрядным трудом.

Герой встречи, да и целого тура – Джованни Симеоне. Этот форвард за последние годы ушёл в тень. Он не лучшим образом проявлял себя за Кальяри в минувшем сезоне (всего шесть голов), весной уселся в запас, а его летний переход в Верону так вовсе остался практически незамеченным. На новом месте, однако, Симеоне-младший недурно себя проявляет, а матч против экс-команды отца вовсе стал его бенефисом – Джованни вволю поиздевался над центром обороны соперника. Вот она – чёрная метка для команд Маурицио Сарри. В уже упоминавшемся сезоне-2017/18 определяющим для Наполи стал матч с Фиорентиной, проигранный 0:3, а хет-трик тогда оформил именно что Симоне. Теперь получилось даже круче: дебютный покер этого сезона.

Украинцы забивают по очереди

Снова есть повод радоваться голу украинского легионера. Туром ранее отличился Виктор Коваленко, теперь наступила очередь более привычного голеадора – Руслана Малиновского. Полузащитник Аталанты забил в ворота Удинезе, пробив внешней стороной стопы из-за штрафной. Малиновский в принципе был одним из наиболее активных игроков своей команды, но остальные удары и передачи не оказались столь же эффективными. La Gazzetta dell Sport поставила ему 6 баллов – вообще говоря, низковато. Гасперини в свою очередь поспешил заменить украинца на игрока "примаверы", и аккурат в эти минуты Аталанта пропустила.

Ничья 1:1 с голом Удинезе в самой концовке – обидная, но в целом заслуженная потеря очков. Слишком уж обескровленной была защита Аталанты, вынужденно игравшая в экспериментальном составе (полузащитник де Рон, глухой резервист Ловато). До поры до времени выручал Муссо, и быть ему одним из героев тура, но экс-вратарь удинцев в решающий момент неуверенно сыграл на выходе. Из голкиперов, скорее, отметим его коллегу Сильвестри, который был стабильно надёжен.

Коваленко на этот раз не забил, хотя провёл все 90 минут. Ничем особым не запомнился, получив оценку 5,5 от "Гадзетты". Его Специя уступила в гостях Сампдории, дважды пропустив до перерыва. Во втором тайме "орлята" завладели инициативой и перевели игру к штрафной хозяев, получив заметное преимущество по владению, ударам и угловым – чувствуется, что генуэзцев тренирует Роберто Д'Аверса, признанный любитель игры вторым номером. Ответный гол имени Даниэле Верде случился очень уж поздно, в компенсированное время.

Как испортить дебют

Салернитана, чей тренер был уволен из-за подвигов Коваленко в минувшем туре, проиграла и дебютном матче Стефано Колантуоно. Более того, трижды пропустила уже к 13-й минуте. К перерыву на табло вовсе загорелись 0:4, причём 11-метровый, исполненный Андреа Пинамонти (издевательская подсечка) так взбесил голкипера Белеца, что тот яростно ринулся к автору гола, высказывая ему свои претензии. Во втором тайме, однако, "морские коньки" едва не совершили "камбэк" – как не восхититься нынешним Эмполи, который играет сам и позволяет это другим. Решающим стал сэйв Викарио при 2:4, когда вратарь остановил мяч на самой ленточке – на повторе видно, что до гола не хватило какого-то сантиметра.

Фиорентина после неудачи с Венецией уверенно переиграла другого аутсайдера. Отменный матч провёл Риккардо Сапонара – когда этот игрок ловит кураж, то становится одним из лучших "треквартист" всей Серии А. Сама Венеция опять вела в счёте, но не выдержала натиска Сассуоло во главе с Берарди. Наконец, Торино в результативном матче обыграл Дженоа, который едва отыгрался в самой концовке. Если чуть не ушедший летом Берарди остаётся важным игроком для своей команды, то насчёт Белотти этого не скажешь: Андреа пока не набрал форму после травмы и выходит лишь на замены, в то время как результат добывают остальные игроки "группы атаки" – например, экс-генуэзец Санабрия или новичок Брекало.

Сборная тура

Лучший гол тура

Муса Бэрроу (Болонья)

Даниэле Верде (Специя)

Душан Влахович (Фиорентина)

Златан Ибрагимович (Милан)

Джованни Симеоне (Верона)

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