Италия

Бразилец недоволен своим положением в мадридском клубе.

Защитник Марсело серьезно настроен покинуть мадридский Реал в начале следующего года.

Как сообщает El Nacional, Марсело уже уведомил президента Флорентино Переса, что хочет покинуть клуб и вернуться во Флуминенсе. Бразилец недоволен отсутствием игровой практики после прихода Карло Анчелотти и не хочет оставаться на Сантьяго Бернабеу.

Действующий контракт Марсело со "сливочными" истекает в июне 2022 года, но он хочет расторгнуть его уже в январе.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел лишь два поединка в составе Реала, выходя на замену.

Ранее сообщалось, что Марсело провел 100-й матч в составе Реала в Лиге чемпионов.