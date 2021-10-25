Бразилец недоволен своим положением в мадридском клубе.
Марсело, Getty Images
25 октября 2021, 08:09
Защитник Марсело серьезно настроен покинуть мадридский Реал в начале следующего года.
Как сообщает El Nacional, Марсело уже уведомил президента Флорентино Переса, что хочет покинуть клуб и вернуться во Флуминенсе. Бразилец недоволен отсутствием игровой практики после прихода Карло Анчелотти и не хочет оставаться на Сантьяго Бернабеу.
Действующий контракт Марсело со "сливочными" истекает в июне 2022 года, но он хочет расторгнуть его уже в январе.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел лишь два поединка в составе Реала, выходя на замену.
Ранее сообщалось, что Марсело провел 100-й матч в составе Реала в Лиге чемпионов.