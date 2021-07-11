Испания

Бразилец доволен новым наставником своего клуба.

Защитник Реала Марсело пребывает в предвкушении предстоящего сезона.

"Уверен, мы что-нибудь выиграем. У нас по-прежнему есть футболисты, не вернувшиеся еще из сборных или находящиеся в отпуске, но видно, что мы очень мотивированны перед началом сезона. Анчелотти учит нас чему-нибудь на каждой тренировке и постоянно с нами общается. Снова работать с ним и его тренерским штабом – одно удовольствие.

Я стараюсь помогать молодым игрокам с теми вещами, с которыми они еще не сталкивались: с элементами тренировочного процесса, с работой с мячом. Стараюсь научить их слушать тренера, внимательнее относиться к тому, о чем говорит специалист по физподготовке.

Все это в порядке вещей. Понятно, что все тут обладают хорошими навыками, но учиться надо каждый день", – заявил новый капитан "сливочных".

Ранее Марсело поделился впечатлениями от назначения капитаном Реала.

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