Италия

Испанский нападающий может стать игроком туринцев на постоянной основе.

Ювентус готов выкупить нападающего Альваро Морату у Атлетико, но при определенном условии.

Как сообщает Mundo Deportivo, туринцы попросят у чемпиона Испании скидку на полноценный трансфер форварда.

Альваро Мората в текущем сезоне провел десять поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

Напомним, что испанский нападающий уже был полноценным футболистом "Старой синьоры" с 2014 по 2016 год.