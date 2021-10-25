Испанский нападающий может стать игроком туринцев на постоянной основе.
Альваро Мората, getty images
25 октября 2021, 21:59
Ювентус готов выкупить нападающего Альваро Морату у Атлетико, но при определенном условии.
Как сообщает Mundo Deportivo, туринцы попросят у чемпиона Испании скидку на полноценный трансфер форварда.
Альваро Мората в текущем сезоне провел десять поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
Напомним, что испанский нападающий уже был полноценным футболистом "Старой синьоры" с 2014 по 2016 год.