ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы B, в котором сыграют Швеция и Испания.

Сборные Швеции и Испании вновь будут вынуждены выяснять отношения, однако на этот раз встрется не на пути или уже на самом чемпионате Европы-2020, а в квалификации на чемпионат мира-2022.

По сравнению с относительно недавним матчем на Евро-2020, Яне Андерссон выпустил Деяна Кулусевски с первых минут, а Хеландер и Крафт появились в линии обороны. Отмечаем также и выход Классона на правом фланге полузащиты.

От Луиса Энрике мы наблюдаем появление на правом фланге защиты Аспиликуэты, в то время как Гарсия сыграет в центр обороны, а Бускетс и Солер дополнят тройку полузащитников. В атаке увидим выход с первых минут одновременно и Альваро Мораты, и Жерара Морено.

Швеция: Ольсен — Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон — Классон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг — Кулусевски, Исак.

Запасные: Дальберг, Нордфельдт, Карлссон, М. Ольссон, Кисе Телин, Йоханссон, Сема, Ларссон, Каюсте, Нильссон, Сванберг, Квайсон.



Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба — Коке, Бускетс, Солер — Торрес, Мората, Морено.